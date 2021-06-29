Политика Экономика

Ляшко начал заниматься майнингом криптовалюты

Бизнесом он занимается лишь для заработка

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Бывший народный депутат и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко начал заниматься майнингом криптовалюты Ethereum. Чиновник уже имеет свою криптоферму. Об этом рассказали его однопартийцы, сообщает «Украинская правда», передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что после поражения на выборах в Верховную Раду Украину Ляшко занялся бизнесом.

Также бывший депутат заинтересовался майнингом криптовалют.

«У него прямо есть специальные программы на телефоне, он очень внимательно следит за ценами, за тенденциями. За тем всем, кому может, об этом рассказывает», – заявил один из «радикалов».

Бизнесом он занимается лишь для заработка, но без удовольствия.

«Политика – это моя жизнь. А бизнес – это так, только чтобы семью прокормить. Поэтому да, сейчас занимаюсь тем, что приносит деньги, в том числе криптовалютами», – заявил Ляшко.

Ранее сообщалось, что «Ощадбанк» продлил срок действия платежных карт внутренне перемещенных лиц, которые были просрочены в период карантина, до первого сентября 2021 года. 

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