Шевченко раскрыл секреты победы над Швецией: что сказал тренер

Наставник сборной о выходе в четвертьфинал турнира

Время чтения: 46 Секунд

Сборная Украины в драматическом поединке переиграла команду Швеции в экстратайме и сумела выйти в четвертьфинал чемпионата Европы. Победный гол на 120-й минуте забил Довбик.

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко поделился своими впечатлениями после этого поединка. Он отметил, что обе команды играли хорошо и не хотели проигрывать, поэтому болельщики увидели такую драму, пишет УРА-Информ со ссылкой на Трибуну.

«Решили немного обезопасить наши фланги. Попросили очень много работать полузащитников, перестроили немного позицию Ярмоленко. Пытались контролировать игру, не всегда получалось, но команда полностью выполнила мою установку. Мы не спешили, мы переводили мяч с фланга на фланг, так мы и забили первый гол», — заявил Шевченко.

Он добавил, что тот план, который был на игру со шведами сработал и сборная не боится экспериментировать.

Главный тренер сборной также поблагодарил болельщиков, которые поддерживали команду и президента Украины Владимира Зеленского, который накануне позвонил сборной.

Ранее мы сообщали, что в четвертьфинале Евро-2020 Украина сыграет против Англии.