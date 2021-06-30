Общество

Главное все «руководство» вакцинировалось — жители ОРДО о проблеме с вакциной

После первой партии поставки прекратились

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Жители ОРДО, которые не против получить российскую вакцину от коронавируса, жалуются на то, что ее сейчас фактически нереально получить.

Местные жители в социальных сетях пишут о том, что Россия отправляет вакцину в различные страны, но не в «ДНР» и «ЛНР», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Местные жители отмечают, что с помощью первой партии вакцины привили боевиков, и частично бюджетников, однако точно не всех. Как она подошла к концу, больше в «ДНР» поставок не было. Сейчас можно зарегистрировать в электронную очередь, но пока это ничего не дает.

«В Донецке записались на прививку в марте, но до сих пор вакцин нет. Очереди большие, больных много, но кому мы нужны???» — спрашивает один из местных жителей.

«Главное все руководство вакцинировалось» — с иронией отвечает один из участников дискуссии.

«Да! Ситуация в Донецке катастрофическая! Я записана на на вакцинацию еще в середине февраля. Но… нет вакцины. Более того, врачи и не диагностируют covid. Ставят ОРВИ», — пишет местная жительница.

Ранее мы сообщали, что в Украине тем, кто не вакцинировался от ковида, запретят посещать кафе и школы.

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