Политика

Макрон дал важное обещание Зеленскому: президент Франции сделал заявление о суверенитете Украины

Ирина

Глава Французского государства Эмманюэль Макрон решил связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время разговора западный партнер официального Киева дал важное обещание, которое может сильно повлиять на будущее Украины в хорошем смысле данного слова.

Время чтения: 32 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

В самом начале отмечается, что Макрон пообещал Зеленскому помочь властям с восстановлением полного суверенитета Украинского государства. Однако пока неизвестно, в чем именно заключается данный вид помощи, поскольку страны Евросоюза по-разному оказывают поддержку Украине: от гуманитарных грузов до военной техники.

На этом фоне известно, что именно Макрон в начале войны неоднократно звонил главе РФ Владимиру Путину, дабы убедить того пойти на мир. Тем не менее, это не дало особых результатов. В последний раз, когда французский лидер намеревался позвонить диктатору, тот даже не взял трубку.

Напомним, официальные представили США сообщили, что готовы нанести удар по России: подробности.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ирина

Жданов спрогнозировал удар США по РФ: эксперт сообщил, когда это случится

Если появится информация о намерениях Кремля атаковать Украину, США могут нанести упреждающий удар по российским силам, участвующим в ядерной атаке.

Ирина

Теперь вы видели все – источник показал, кто вступил в ряды ВСУ

В ряды Вооруженных сил Украины решил присоединиться человек, который еще недавно был крупным политическим игроком в стране. Речь идет о лидере Радикальной партии Олеге Ляшко, который уже успел отличиться на видеокамеру.

Ирина

Украина дала новое обещание США по войне: стало известно, в чем оно заключается

Представители Украинского государства решили весьма своеобразно отчитываться Соединенным Штатов насчет мощного вооружения, которое будет поставлено официальному Киеву. Потому власти приняли решение о том, чтобы дать обещание администрации лидера США Джозефа Байдена.

Ирина

В РФ идет подготовка к отстранению Путина: Буданов сообщил многообещающую информацию

Главный представитель украинской разведки Кирилл Буданов сообщил о том, что у него есть данные касательно будущих свершений в Российской Федерации. По его словам, определенные лица начали подготовку к свержению диктатора в Кремле Владимира Путина.

Ирина

Официальные представили США сообщили, что готовы нанести удар по России: подробности

США указали, что Вашингтон по-особому расценивает возможный ядерный удар по Украине. Как сообщила сенатор-республиканец Америки по имени Линдси Грэм, фактически такой поступок будет означать непосредственную атаку по блоку НАТО.

Ирина

СНБО примет историческое решение по Украине: Данилов сообщил, что готовят власти

Глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал серьезные перемены внутри государства. Однако, по его словам, люди о них узнают сразу же, как только закончится новое заседание органа СНБО.