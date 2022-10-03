Макрон дал важное обещание Зеленскому: президент Франции сделал заявление о суверенитете Украины

Глава Французского государства Эмманюэль Макрон решил связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время разговора западный партнер официального Киева дал важное обещание, которое может сильно повлиять на будущее Украины в хорошем смысле данного слова.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

В самом начале отмечается, что Макрон пообещал Зеленскому помочь властям с восстановлением полного суверенитета Украинского государства. Однако пока неизвестно, в чем именно заключается данный вид помощи, поскольку страны Евросоюза по-разному оказывают поддержку Украине: от гуманитарных грузов до военной техники.

На этом фоне известно, что именно Макрон в начале войны неоднократно звонил главе РФ Владимиру Путину, дабы убедить того пойти на мир. Тем не менее, это не дало особых результатов. В последний раз, когда французский лидер намеревался позвонить диктатору, тот даже не взял трубку.

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