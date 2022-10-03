ВСУ могли продвинуться далеко вглубь Херсонщины: стало известно, где находятся войска Украины

Журналисты обратили внимание на заявление бывшего боевика ОРДЛО Игоря Стрелкова (Гиркина) о том, что Вооруженные силы Украины уже находятся там, где недавно был тыл оккупантов Российской Федерации.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

«Террорист Гиркин наряду с другими пропагандистами сообщают, что фронт армии РФ на Херсонском направлении посыпался вплоть до села Дудчаны. Взяли во внимание, но ждем официальную информацию со стороны Генерального штаба», – сообщил источник.

К сожалению, действительно, никто из военкоров Украины и, тем более, из официальных представителей власти не комментировал данные посты пропагандистов. Возможно, информация касательно возможных успехов ВСУ на южном фронте поступит временем позже.

Впрочем, украинцы пока радуются уже очевидной победе ВСУ, которая была официально подтверждена вчера, 1 октября, когда наши бойцы взяли город на севере Донецкой области под названием Лиман.

Напомним, еще больше стран призывают своих граждан покинуть Россию: СМИ выяснили, о каких государствах идет речь.