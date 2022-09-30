Официальные представили США сообщили, что готовы нанести удар по России: подробности

США указали, что Вашингтон по-особому расценивает возможный ядерный удар по Украине. Как сообщила сенатор-республиканец Америки по имени Линдси Грэм, фактически такой поступок будет означать непосредственную атаку по блоку НАТО.

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Об этой информации сообщило западное издание DikGazete, передает «УРА-Информ».

Сенатор-республиканец США Линдси Грэм заявила, что если Российская Федерация применит ядерное оружие против Украинского государства, США расценят это как массированное нападение на Североатлантический альянс.

На встрече под названием «От Нюрнберга до Украины: ответственность за военные преступления и преступления против человечества» Грэм подчеркнула, что такая атака ударит не только по Украине, но и по всей территории Европы.

«Такой шантаж должен быть раскрыт как можно скорее. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что если РФ применит ядерное оружие в Украине, последствия будут разрушительными. И он был прав», – сообщила она.

Грєм так же подчеркнула, что мир должен дать понять президенту России, что его угрозы применения ядерного оружия и возможной реализации такого плана будут услышаны.

Наконец, сенатор призвал Конгресс и Организацию Североатлантического договора усилить сообщение о том, что «для Путина разверзнется ад», если кремлевский лидер нанесет ядерный удар по Украине.

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