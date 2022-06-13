Политика

Война постучит и в дверь немцев – Кличко

Виталий и Владимир предупредили европейских жителей

Время чтения: 46 Секунд

Путин не остановится в Киеве и на границе с Польшей, «он пойдет настолько далеко, насколько мы ему позволим». Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкой газете Bild. Его брат Владимир предупреждает, что «война постучится и в дверь немцев».

На вопрос, думает ли он, что президент России снова попытается напасть на Киев, Виталий Кличко подчеркивает, что «Киев был и остается целью России», но это не означает конец территориальным амбициям страны, пишет УРА-Информ.

“Сам Путин утверждает, что претендует на право на всю бывшую российскую территорию. Он и дальше будет маршировать. Его интересы не заканчиваются Киевом и границей с Польшей. Я глубоко убежден, что Путин пойдет настолько далеко, насколько мы ему позволим”, – сказал Кличко.

Брат Виталия, бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко, в интервью «Бильд» предупреждает, что «война разрушает жизнь, а также будет стучать в двери европейцев и немцев».

Ранее у Зеленского назвали задачи минимум и максимум в войне с Россией.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В Латвии по-своему поздравили РФ с Днем России: глава МИДа пожелал Москве только одного в войне против Украины

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич написал короткий пост, который уже разошелся в соцсетях. В нем он поздравил страну-агрессора с ее днем, пожелав ей соответствующих результатов в войне с Украиной.

Россияне снова контролируют большую часть Северодонецка – Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что происходит в городе.

В ОП назвали количество оружия, которое необходимо Украине для того, чтобы завершить войну

Михаил Подоляк назвал конкретные цифры.

Россия готова остановить войну в Украине: источник ОП сообщил, какие условия были названы

Стало известно о том, что Российская Федерация может закончить военные действия, если президент Украинского государства Владимир Зеленский пойдет на определенного рода уступки. Речь идет о территориальных претензиях, в которых весьма заинтересована Россия.

У Зеленского назвали задачи минимум и максимум в войне с Россией

Михаил Подоляк высказал мнение по этой ситуации.

Путин хочет уморить голодом миллионы людей в Африке и Азии, чтобы победить в Европе

Тимоти Снайдер высказал свое мнение о ситуации.