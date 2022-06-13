Война постучит и в дверь немцев – Кличко

Виталий и Владимир предупредили европейских жителей

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Путин не остановится в Киеве и на границе с Польшей, «он пойдет настолько далеко, насколько мы ему позволим». Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкой газете Bild. Его брат Владимир предупреждает, что «война постучится и в дверь немцев».

На вопрос, думает ли он, что президент России снова попытается напасть на Киев, Виталий Кличко подчеркивает, что «Киев был и остается целью России», но это не означает конец территориальным амбициям страны, пишет УРА-Информ.

“Сам Путин утверждает, что претендует на право на всю бывшую российскую территорию. Он и дальше будет маршировать. Его интересы не заканчиваются Киевом и границей с Польшей. Я глубоко убежден, что Путин пойдет настолько далеко, насколько мы ему позволим”, – сказал Кличко.

Брат Виталия, бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко, в интервью «Бильд» предупреждает, что «война разрушает жизнь, а также будет стучать в двери европейцев и немцев».

Ранее у Зеленского назвали задачи минимум и максимум в войне с Россией.