Россия готова остановить войну в Украине: источник ОП сообщил, какие условия были названы

Стало известно о том, что Российская Федерация может закончить военные действия, если президент Украинского государства Владимир Зеленский пойдет на определенного рода уступки. Речь идет о территориальных претензиях, в которых весьма заинтересована Россия.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник из Офиса Президента поведал, что в Кремле готовы остановить военные действия в Украине. Однако при этом Запад должен отменить все санкции. Более того, ОП, в свою очередь, должен признать Крым наряду с «Л/ДНР». Именно это является основным драфтом пакета предложений, который пришел к Банковой от РФ еще в апреле», – сказано в сообщении.

Затем источник добавил, что президент Украины Владимир Зеленский сразу же отказался от подобных предложений. Более того, Украина даже вышла из переговорного процесса, дабы продемонстрировать собственную позицию насчет данного вопроса.

Напомним, в РФ назвали новую дату захвата Северодонецка.