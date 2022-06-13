Политика

У Зеленского назвали задачи минимум и максимум в войне с Россией

Михаил Подоляк высказал мнение по этой ситуации.

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Украина имеет программу минимум и максимум по поводу окончания войны с Российской Федерацией. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он отметил, что программой минимум будет отход российского войска к позициям, которые они занимали 23 февраля, а после этого начинаются мирные переговоры, где будут обсуждены все претензии друг к другу, пишет УРА-Информ со ссылкой на Зеркало.

“Задача максимум: территориальная целостность в международно признанных границах Украины, проигрыш России и ее трансформация. Иначе она все время будет находиться в пропагандистском угаре, реваншистских настроениях и постоянно стремиться возобновить войну с новой интенсивностью. В этом проблема. Война будет идти столько, сколько Украине потребуется на доказывание того, что Россия должна уйти с наших территорий. Это очень сложно и трудно, потому что каждый день доказательства требует жизней крутых ребят”, – заявил Подоляк. Ранее мы сообщали, что Россия готовиться сорвать поставки оружия по ленд-лизу.

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