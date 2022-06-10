Политика

Шольц идет по стопам Меркель и не хочет давать оружие Украине – Жданов

Эксперт считает, что нынешний канцлер идет путем предыдущего.

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Немецкий канцлер Олаф Шольф намерен продолжать политику своей предшественницы Ангелы Меркель в плане Украины. Такое заявление сделал военный эксперт Олег Жданов.

По его мнению, Берлин не отправит Украине обещанного вооружения для борьбы с российскими оккупантами. Эксперт считает, что Шольц сделает все возможное, чтобы немецкого оружия в Украине не было, пишет УРА-Информ.

“Я думаю, что мы вряд ли получим немецкое снабжение. Скорее всего, это политика самого Шольца. И, возможно, он не может в этом признаться публично, но тайно он продолжает политику Меркель. Недавно издание Bild фактически напрямую обвинило Меркель и Шольца в “отмывании” российских денег. Поэтому, я считаю, Шольц сделает все, чтобы вооружение не попало в Украину”, – заявил Жданов в эфире программы Фейгин Live.

Он добавил, что такие действия для Украины не будут смертельными, но станут болезненными.

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