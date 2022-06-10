Спорт

Реванш Усик – Джошуа: стала известна новая дата боя

Сейчас стороны рассматривают две возможные даты.

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Британский промоутер Эдди Хирн рассказал в интервью DAZN, что бой украинца Александра Усика (19-0, 13 КО) против англичанина Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) за пояса WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе состоится 13 или 20 августа.

На данный момент фактически все формальности соглашены, сам бой должен состояться на Ближнем Востоке. Точная дата еще согласовывается со сторонами, пишет УРА-Информ.

– На данный момент мы буквально подписываем бумаги, так что официальное объявление будет опубликовано в ближайшее время. Международный промо-тур начнется примерно 20 июня. По словам Хирн, поединок пройдет на Ближнем Востоке.

Первый поединок Джошуа с Усиком завершился победой украинца по очкам. Хотя для AJ это была обязательная защита титула WBO, британец был обеспечен пунктом о бое-реванше в случае поражения. Сразу после проигрыша британец активировал этот пункт в своем контракте.

Ранее мы сообщали, что в Украине погиб двукратный чемпион страны по боксу.

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