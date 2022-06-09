Политика

Резников рассказал, что происходит на фронте: ситуация тяжелая

Министр обороны опубликовал большой пост.

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Министр обороны Украины Алексей Резников сегодня, девятого августа, опубликовал большой пост по поводу ситуации на фронте и войне в Украине в общем. Он разместил его на своей странице в Фейсбук.

Он написал о том, что ситуация на фронте тяжелая. Кремль пока что имеет силы для продвижения на отдельных участках фронта, пишет УРА-Информ.

Также стоит выделить следующие слова украинского министра. Он отметил тот факт, что польские САУ «Краб» уже находятся на фронте. Это 5-й вид артиллерии 155-мм калибра, который теперь используют ВСУ.

“РФ продолжает давить массой, буксует, подвергается мощному сопротивлению, несет огромные потери, но все равно наступает”, – написал он.

Резников отметил, что оружия, которое уже поступило Украине, хватило бы для победного сопротивления от любой армии Европы, но не от РФ.

“Не совсем доволен темпами поставок вооружения, но благодарен странам, которые нам помогают (хоть и не обязаны)”, – отметил он.

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали, что сейчас происходит в Северодонецке.

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