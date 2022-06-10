Три страны Евросоюза выступают против того, чтобы предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

Две из них назвали европейские СМИ.

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Несколько европейских стран обсуждают возможность не предоставлять Украине статут кандидата в члены Евросоюза, а хотят предоставить Киеву другой статус. Об этом рассказала вице-премьер-министр по евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина.

“В целом примерно семь стран Евросоюза – это не восточноевропейские и не балтийские страны, как вы можете себе представить, – высказывали предложения по какому-то другому формату, предлагая экстракандидатство или условное кандидатство. Было очень много разных предложений, но фактически есть три основных страны, которые сегодня не хотят давать зеленый свет для Украины”, – заявила Стефанишина, пишет УРА-Информ со ссылкой на DW.

Вице-премьер не назвала эти страны. В тоже время по данным Bloomberg, Дания и Нидерланды не поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС на июньском саммите лидеров Евросоюза.

Однако, по данным источников Bloomberg, большинство стран ЕС, включая Италию, поддерживают предоставление Украине статуса кандидата.

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