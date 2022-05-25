Кремль хочет поскорее закончить войну – политолог Соловей раскрыл, что уже происходит в РФ

Политический эксперт Валерий Соловей проанализировал недавний ход событий в Украине и Российской Федерации. По его словам, глава РФ Владимир Путин и другие представители власти хотят поскорее закончить военный конфликт, правильно выйдя из него.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

«Уже проявляется явная симптоматика, что Кремль хочет закончить войну, заключив соглашение по миру. Однако хотят они это сделать на собственных условиях. О данных условиях уже все знают. Уже начали заниматься этим эмиссары РФ – Кудрин, Чубайс. Уже подключена старая российская агентура влияния», – сказал Соловей.

В конце же он добавил, что некоторые политики Запада убеждали Зеленского в определенном решении. По информации Соловья, они хотели, дабы тот пошел на территориальные уступки по Донбассу, и закончил военные действия в стране. Однако президент Украины не стал идти на компромиссы с агрессором.

Напомним, Минобороны Украины сообщило, к какой войне готовится Кремль: официальное заявление речника.