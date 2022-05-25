Политика

Украина становится еще на шаг ближе к Евросоюзу: Шмыгаль сказал, что хотят ввести в стране

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил радостные известия о том, что в скором времени планируется присоединение к роуминговому простору Евросоюза. Однако существуют определенного рода сложности.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Украина в скором времени планирует достичь соответствующих результатов в присоединении к роуминговому простору Евросоюза и единой платежной зоны в валюте SEPA европейского формата. Данное заявление сделал Шмыгаль еще 24 мая», – сказано в сообщении.

Премьер уверяет в том, что вышеупомянутое даст возможность людям совершать звонки между странами ЕС и Украиной без дополнительных затрат. Кроме того, это позволит жителям Украины пользоваться мобильным интернетом по домашнему тарифу.

«Такое присоединение может произойти уже летом. Еще это предоставит возможность совершать трансфер евровалюты без каких-либо комиссий», – заключил источник.

Напомним, в Украине могут разрешить военным командирам расстреливать подчиненных: новые правила войны.

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