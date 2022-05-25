Фейгин объяснил, почему Запад медлит с поставками оружия Киеву: подробности

Оппозиционер из Российской Федерации и по совместительству юрист Марк Фейгин сообщил о том, что Америка и Европа медлят с помощью Украине не просто так. По его словам, суть данной проблемы заключается в пассивности и нежелании активно ввязываться в события военного характера.

Время чтения: 54 Секунд

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», сославшийся на интервью Натальи Влащенко, передает «УРА-Информ».

В самом начале Фейгин отметил, что блок НАТО и весь Евросоюз до сих пор не осознали, с какой угрозой пришлось столкнуться всему Западу, а не только Украине. Он уверяет, что пока это понимают только приближенные к РФ государства, такие как Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Польша.

«Они не понимают, что, если Украина падет, то следующим на очереди может быть кто угодно. Если говорить о помощи Америки, то для них Украинское государство, возможно, не приоритет. У них много других задач, включая возможные угрозы в сторону Тайваня. Они боятся сильно разбрасываться силами», – сказал Фейгин.

Более того, оппозиционер сообщил, что есть даже такие страны на территории Евросоюза, которые являются негласными союзниками Кремля. Другие же, уверяет он, попросту не относятся к нападению Украины, как к чему-то серьезному.

«Думают, мол, неплохо было бы это прекратить, но, в первую очередь, это беда Украины, а не их. У них же не захватывают Лазурный берег или Биарриц», – заключил политик.

Напомним, Зеленский сказал, когда начнутся новые переговоры с РФ о мире: названо ключевое условие.