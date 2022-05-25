Минобороны Украины сообщило, к какой войне готовится Кремль: официальное заявление речника

Речник Министерства обороны Украинского государства Александр Мотузяник рассказал о том, что Российская Федерация намерена по-особенному вести войну в нашем государстве. По его словам, Кремль начал подготовку к ведению долгой «спецоперации».

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

«РФ готовится к продолжительной войне. Уже сейчас наблюдается самая активная фаза», – сказал коротко Мотузяник.

Если посмотреть на карту продвижение войск РФ в последние недели, то, в самом деле, можно заметить, что особых успехов у врага не было. Более того, ВСУ успешно контратакуют и освобождают населенные пункты. В частности, такое замечают в последние дни именно в Харьковской области. Однако по другим направлениям особых успехов у ВСУ, к сожалению, пока еще нет.

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