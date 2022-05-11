Палата представителей США одобрила 40 миллиардов помощи Украине

За законопроект проголосовали 368 членов палаты.

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Палата представителей США во вторник утвердила помощь Украине в размере 40 миллиардов долларов. Таким образом, нижняя палата Конгресса увеличила пакет, предложенный президентом Джо Байденом, который попросил $33 млрд на поддержку Украины.

За законопроект проголосовали 368 членов палаты, против – 57. Теперь документ отправится в Сенат, который уже пообещал, что он будет рассмотрен во внеочередном порядке, пишет УРА-Информ.

«Этот закон призван защитить демократию, ограничить российскую агрессию и укрепить нашу собственную национальную безопасность, и, прежде всего, поддержать Украину», — заявила Роза ДеЛауро, представитель демократов, председатель Комитета мер Палаты представителей.

Ранее Байден выступил с заявлением, в котором призвал конгрессменов принять Закон о фондах, чтобы он мог подписать его в ближайшие дни. «Мы не можем допустить, чтобы наши поставки помощи были остановлены в ожидании дальнейших действий Конгресса», — написал он в обращении к конгрессменам.

Новый пакет поддержки для Украины включает помощь в области безопасности на сумму 6 миллиардов долларов, включая обучение, оборудование, вооружение и поддержку; 8,7 млрд долларов на пополнение отгруженного в Украину американского оборудования и 3,9 млрд долларов на операции европейского командования.

Кроме того, закон санкционирует выделение еще 11 миллиардов долларов Президентскому управлению по выборке средств, что позволяет президенту санкционировать немедленную передачу товаров и услуг из запасов США без одобрения Конгресса в ответ на «непредвиденный кризис».

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