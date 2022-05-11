Российская армия не выполняет планы Путина – Пентагон

Войска РФ отстают от графика как минимум на две недели

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Представитель Пентагона заявил, что продвижение России на Донбассе было «неравномерным» и что ее войска отстают от графика как минимум на две недели. Он также сообщил, что первый из 11 дополнительных вертолетов Ми-17 будет доставлен в Украину в среду.

– Россия на две недели или даже больше опаздывает, чем хотелось бы, – заявил представитель Пентагона во вторник во время пресс-конференции, посвященной ситуации на российско-украинском фронте, пишет УРА-Информ.

Он добавил, что продвижение российских войск идет «медленно и неравномерно», а районы на востоке Украины постоянно переходят из рук в руки. По словам чиновника, украинцы остановили две атаки российских войск из Изюма на юг в сторону Донбасса. В ведомстве подтвердили, что россияне захватили город Попасная в Луганской области.

Чиновник также добавил, что россияне до сих пор не добились превосходства в воздухе, а их самолеты редко заходят в воздушное пространство Украины, опасаясь украинских систем ПВО. По его оценке, русские выполняют около 300 воздушных вылетов в день, но в основном дальними ударами.

Представитель Пентагона сообщил, что первый из 11 дополнительных вертолетов Ми-17, изначально предназначенных для афганской армии, будет доставлен Украине в среду. Также было доставлено 89 из 90 гаубиц M777 и обучено их обращению 370 украинских военнослужащих. Часть орудий уже используется на фронте.

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