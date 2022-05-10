Оккупанты начали отступать из Харьковской области: Долгов своеобразно отреагировал

Печально известный коллаборант из Харькова Константин Долгов, поддержавший ВС РФ еще в 2014 году, выразил ноту возмущения из-за печальных результатов оккупантов под Харьковом. Более того, он даже заговорил о новом, возможном жесте «доброй воли» РФ.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

Известно, что недавно войска РФ были разгромлены на северо-востоке от Харькова. В итоге они оказались фактически на границе Украины и Российской Федерации. На этом фоне уже успел высказаться Долгов, который чуть ли не впал в отчаяние из-за такого расклада событий.

«Мы что, решили выйти из Харьковской области? Как это можно понять? Что ль снова жест доброй воли? Еще одно создание благоприятного фона для переговоров с Киевом? Это уже не лезет ни в какие ворота. Из 4-х областей вышли. Точно ли все по плану происходит? Очень много вопросов возникло, но ответов мало», – написал Долгов.

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