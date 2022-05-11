Политика

Арестович рассказал, пойдет ли Россия на еще один штурм Киева

Советник главы Офиса президента считает, что такой вариант нереален.

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Повторное наступление российской армии на Киев практически нереальное. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он отметил, что такие планы у российской армии все-таки могут быть, но даже военные понимают, что это будет самоубийство. Арестович предполагает, что на такой шаг в первую очередь не пойдут и сами военные руководители, так как шансов на успех нет, пишет УРА-Информ.

“Нужно различать планы и возможности их реализации. Они, конечно, такие вещи обсуждают, мы об этом знаем. Но реально нет никакой возможности. Если они накопленные несколько тысяч бросят под Киев – это будет совершенно бесполезным самоубийством… Это будет огромная глупость. Они не пойдут на это. А планы: “Хорошо было бы снова…», – отметил советник главы ОПУ в эфире Фейгин Live.

При этом украинские власти отмечают, что повторное наступление на Киев все-таки возможно.

Ранее стало известно, кого РФ поставила управлять Запорожской областью.

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