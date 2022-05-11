Арестович рассказал, пойдет ли Россия на еще один штурм Киева

Советник главы Офиса президента считает, что такой вариант нереален.
Повторное наступление российской армии на Киев практически нереальное. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Он отметил, что такие планы у российской армии все-таки могут быть, но даже военные понимают, что это будет самоубийство. Арестович предполагает, что на такой шаг в первую очередь не пойдут и сами военные руководители, так как шансов на успех нет, пишет УРА-Информ.
“Нужно различать планы и возможности их реализации. Они, конечно, такие вещи обсуждают, мы об этом знаем. Но реально нет никакой возможности. Если они накопленные несколько тысяч бросят под Киев – это будет совершенно бесполезным самоубийством… Это будет огромная глупость. Они не пойдут на это. А планы: “Хорошо было бы снова…», – отметил советник главы ОПУ в эфире Фейгин Live.
При этом украинские власти отмечают, что повторное наступление на Киев все-таки возможно.
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