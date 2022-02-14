В Госдуме приняли два варианта обращения к Путину относительно «Л/ДНР»

В Государственной Думе России поддержали сразу два проекта постановления к президенту РФ Владимиру Путину о признании так называемых «Л/ДНР».

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Об этой информации сообщил Rbc, передает Ura-inform.

Сегодня, четырнадцатого февраля профильным комитетом Госдумы Российской Федерации было поддержано сразу два варианта обращение к Главе Кремля относительно признания так называемых «Л/ДНР».

Один из вариантов направят непосредственно Путину, а второй в Министерство иностранных дел России.

Уже завтра, пятнадцатого февраля, на Совет Государственной Думы направят оба варианта документов по «Л/ДНР». Как отмечается, данный вариант позволит ускорить процедуру признания так называемых «республик».

Первое постановление было внесено ещё представителями от фракции коммунистов, а второе двумя депутатами от президентской фракции «Единая Россия»-Туровым и Володацким.

В документе говорится, что президент РФ должен признать «Л/ДНР», но после ряда консультаций с МИД РФ, Минобороны и иных ведомств, чтобы не были нарушены нормы международного права и соблюдены все пункты Минских соглашений. За каждый из вариантов проекта постановления проголосовало по три члена Совета Госдумы РФ.



Напомним, ранее сообщалось, В ОРДО рассказали о своих планах после признания «Л/ДНР» Россией .