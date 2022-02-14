В Госдуме приняли два варианта обращения к Путину относительно «Л/ДНР»

В Государственной Думе России поддержали сразу два проекта постановления к президенту РФ Владимиру Путину о признании так называемых «Л/ДНР».
Об этой информации сообщил Rbc, передает Ura-inform.
Сегодня, четырнадцатого февраля профильным комитетом Госдумы Российской Федерации было поддержано сразу два варианта обращение к Главе Кремля относительно признания так называемых «Л/ДНР».
Один из вариантов направят непосредственно Путину, а второй в Министерство иностранных дел России.
Уже завтра, пятнадцатого февраля, на Совет Государственной Думы направят оба варианта документов по «Л/ДНР». Как отмечается, данный вариант позволит ускорить процедуру признания так называемых «республик».
Первое постановление было внесено ещё представителями от фракции коммунистов, а второе двумя депутатами от президентской фракции «Единая Россия»-Туровым и Володацким.
В документе говорится, что президент РФ должен признать «Л/ДНР», но после ряда консультаций с МИД РФ, Минобороны и иных ведомств, чтобы не были нарушены нормы международного права и соблюдены все пункты Минских соглашений. За каждый из вариантов проекта постановления проголосовало по три члена Совета Госдумы РФ.
Напомним, ранее сообщалось, В ОРДО рассказали о своих планах после признания «Л/ДНР» Россией .
Average Rating