Политика

«Время клоунады подошло к концу»: Кадыров обратился к Зеленскому

Договор о Минских соглашениях подписывала как российская, так и украинская сторона

Время чтения: 45 Секунд

Пришло время исполнять Минские соглашения, а шестой президент украинского государства Владимир Зеленский «должен покончить с „клоунадой“». Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, передает УРА-Информ.

«В моем обращении есть два посыла к двум адресатам — к украинским властям и к украинскому народу. Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий», — отметил Кадыров.

Договор о Минских соглашениях, как отметил Кадыров, подписывала как российская, так и украинская сторона.

«Русские и украинцы — один славянский народ, с общей историей, культурой и религией. Я никогда не поверю в то, что украинцы считают себя частью так называемого „западного мира“ со всеми его вырожденческими „ценностями“ и русофобской истерией», — добавил он.

Ранее сообщалось, что между лидерами Украины и Америки Владимиром Зеленским и Джозефом Байденом произошел неприятный случай. В ходе телефонного разговора президент Америки не стал отвечать на важный вопрос, который поставил ему коллега из Украинского государства.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Глава МВД пообещал расстрелять любого «Гиркина» при попытке захвата административных зданий в Украине

Министр обратился к украинцам на фоне угрозы вторжения России

В Госдуме приняли два варианта обращения к Путину относительно «Л/ДНР»

В Государственной Думе России поддержали сразу два проекта постановления к президенту РФ Владимиру Путину о признании так называемых «Л/ДНР».

Байден дал странный сигнал Зеленскому: СМИ раскрыли, на какой вопрос не стал отвечать глава США

Между лидерами Украины и Америки Владимиром Зеленским и Джозефом Байденом произошел неприятный случай. В ходе телефонного разговора президент Америки не стал отвечать на важный вопрос, который поставил ему коллега из Украинского государства.

В России ответили на ультиматум Украины о предоставлении информации касаемо военных учений у границ

С Российской стороны последовал как всегда, прогнозируемый ответ.

Зеленский провёл телефонный разговор с Байденом: стали известны подробности

Вчера вечером лидеры двух стран Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден провели переговоры в телефонном режиме.

Депутатам из «Слуг народа» запретили покидать территорию Украины: «Должны быть готовы ко всему»

Народным депутатом от фракции «Слуга народа» Александром Качурой было заявлено, что народным избранникам не стоит в такое время выезжать за пределы украинского государства.