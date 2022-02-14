«Время клоунады подошло к концу»: Кадыров обратился к Зеленскому

Договор о Минских соглашениях подписывала как российская, так и украинская сторона

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Пришло время исполнять Минские соглашения, а шестой президент украинского государства Владимир Зеленский «должен покончить с „клоунадой“». Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, передает УРА-Информ.

«В моем обращении есть два посыла к двум адресатам — к украинским властям и к украинскому народу. Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий», — отметил Кадыров.

Договор о Минских соглашениях, как отметил Кадыров, подписывала как российская, так и украинская сторона.

«Русские и украинцы — один славянский народ, с общей историей, культурой и религией. Я никогда не поверю в то, что украинцы считают себя частью так называемого „западного мира“ со всеми его вырожденческими „ценностями“ и русофобской истерией», — добавил он.

Ранее сообщалось, что между лидерами Украины и Америки Владимиром Зеленским и Джозефом Байденом произошел неприятный случай. В ходе телефонного разговора президент Америки не стал отвечать на важный вопрос, который поставил ему коллега из Украинского государства.