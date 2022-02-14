Общество

«Ихтамнет»: в ОРДЛО сообщили, что в случае признания «ЛДНР» российские войска смогут не «маскироваться»

Чувствовать себя в полной мере защищенными «ЛДНР» смогут лишь после полноценного вхождения в состав России

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Признание «республик Донбасса» Россией позволит правительству РФ открыто завести российские вооруженные силы на территорию оккупированных украинских территорий. Такое мнение высказал депутат «ДНР» Александр Куренков, передает УРА-Информ.

«Признание может только дать введение сюда ограниченного контингента армии Российской Федерации в виде миротворцев или еще в другом виде. Тут должен быть именно вопрос о вхождении территорий Луганской и Донецкой Народных Республик в состав Российской Федерации. Вот тогда мы будем полностью защищены», — заявил он.

Ранее сообщалось, что пришло время исполнять Минские соглашения, а шестой президент украинского государства Владимир Зеленский «должен покончить с „клоунадой“»

Ранее сообщалось, что

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