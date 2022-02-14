Казанский указал на поступивший сигнал из Москвы, указывающий на то, что вторжения РФ в Украину пока не будет

Украинским блогером Денисом Казанским было заявлено, что решение Кремля косвенно указывает на то, что в ближайшее время полномасштабное вторжение в Украину Россия осуществлять не будет.

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Об этой информации сообщил « Twitter страница Казанский», передает Ura-inform.

Такое заявление известный журналист сделал, комментируя решение депутатов Госдумы направить для дополнительных консультаций в разные ведомства проект постановления о признании так называемых «Л/ДНР».

Казанским было отмечено, что такой шаг Кремля говорит о том, что, скорее всего, принятие решения могут отложить на неопределённый срок. Это сохранит возможность России шантажировать Украину и Запад признанием «Л/ДНР».

Такое решение Москвы, считает блогер, косвенно указывает на то, что со стороны России вторжения в Украину не станет.

«Проекты обращения Госдумы о признании «Л/ДНР» планируют направить в МИД РФ для консультаций. Это означает, что принимать его не будут. Вероятнее всего, подвесят на неопределенный срок, чтобы шантажировать признанием. Такой сценарий указывает, что полномасштабного вторжения пока не будет», — заявил Казанский.

Проект звернення Держдуми про визнання ЛДНР готуються направити до МЗС РФ для консультацій. Це означає, що приймати його зараз не будуть. Скоріш за все, підвісять на невизначений термін, щоб шантажувати визнанням. Такий сценарій вказує, що повномасштабного вторгнення поки не буде pic.twitter.com/sSoBZkLmvJ — Денис Казанський (@den_kazansky) February 13, 2022



Напомним, ранее сообщалось, В Госдуме приняли два варианта обращения к Путину относительно «Л/ДНР».