Политика

Казанский указал на поступивший сигнал из Москвы, указывающий на то, что вторжения РФ в Украину пока не будет

Украинским блогером Денисом Казанским было заявлено, что решение Кремля косвенно указывает на то, что в ближайшее время полномасштабное вторжение в Украину Россия осуществлять не будет.

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Об этой информации сообщил « Twitter страница Казанский»,  передает Ura-inform.

Такое заявление известный журналист сделал, комментируя решение депутатов Госдумы направить для дополнительных консультаций в разные ведомства проект постановления о признании так называемых «Л/ДНР».

Казанским было отмечено, что такой шаг Кремля говорит о том, что, скорее всего, принятие решения могут отложить на неопределённый срок. Это сохранит возможность России шантажировать Украину и Запад признанием «Л/ДНР».

Такое решение Москвы, считает блогер, косвенно указывает на то, что со стороны России вторжения в Украину не станет.

«Проекты обращения Госдумы о признании «Л/ДНР» планируют направить в МИД РФ для консультаций. Это означает, что принимать его не будут. Вероятнее всего, подвесят на неопределенный срок, чтобы шантажировать признанием. Такой сценарий указывает, что полномасштабного вторжения пока не будет», — заявил Казанский.


Напомним, ранее сообщалось, В Госдуме приняли два варианта обращения к Путину относительно «Л/ДНР».

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