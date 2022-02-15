В день влюблённых  украинцы запустили в Сети яркий флэшмоб: Люблю ВСУ!

Украинцы ко Дню святого Валентина устроили патриотический флешмоб в социальных сетях с тегом #люблю ЗСУ чтобы поддержать Вооружённые силы Украины.

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Об этой информации сообщил ссылка на публикацию в «Фейсбук», передает Ura-inform.

Пользователи в сети поддерживают украинских военных милыми валентинками, а также признаются в любви не только своим партнёрам а и нашим защитникам.

Председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александром Завитневичем было отмечено, что 14 февраля является отличным поводом выразить благодарность ВСУ и выразить свою поддержку:

«Вы те, кто готов отдать свою жизнь за украинскую землю. Мы благодарим вас за мирные города и села, за наш спокойный сон. Именно благодаря вам мы живем в независимой стране, в которой есть возможность строить свою жизнь, любить близких, воплощать свои мечты и чувствовать себя свободными».

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