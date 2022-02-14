Политика

Глава МВД пообещал расстрелять любого «Гиркина» при попытке захвата административных зданий в Украине

Министр обратился к украинцам на фоне угрозы вторжения России

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300 тысяч полицейских, нацгвардейцев, сотрудников пограничной службы, а также спасателей ежедневно несут службу по защите внутренней безопасности украинского государства. Министр внутренних дел Украины МВД не допустит повторения сценария весны 2014 года в Харькове, Луганске, Донецке и Славянске. Об этом заявил глава МВД Украины Денис Монастырский в своем видеообращении, передает УРА-Информ.

«Несмотря на любые заявления о возможных агрессивных действиях со стороны Российской Федерации, никто не паникует и не боится! Каждый просто выполняет свою работу для покоя украинцев. Если какой-то „Гиркин“ попытается захватить админздания, он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждений и каких-либо колебаний», — подчеркнул министр.

Он призвал граждан страны сохранять спокойствие и не паниковать.

«Сейчас не 2014 год. Украина стала сильнее и организованнее», — добавил он.

Ранее сообщалось, что признание «республик Донбасса» Россией позволит правительству РФ открыто завести российские вооруженные силы на территорию оккупированных украинских территорий.

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