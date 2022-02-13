Политика

Украина получила секретные данные по РФ: источник у Зеленского раскрыл, какой сигнал дали США

В последнее время достаточно часто ряд авторитетных СМИ заявляют о возможных провокациях и даже полномасштабном военном вторжении в Украинское государство со стороны Российской Федерации. На этом фоне представители Вашингтона передали важные данные Киеву, которые были получены благодаря спутникам.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

В самом начале инсайдер отметил, что президент страны Владимир Зеленский наряду с другими функционерами ОП получили важные данные от посольства Соединенных Штатов в Украине. Как оказалось, речь идет о возможных военных маневрах РФ, а также о средоточии соответствующих сил у границ с нашим государством.

«Были переданы секретные спутниковые снимки. Российские войска расположены по-прежнему около наших границ. За последние несколько недель их количество увеличилось в целых два раза. Постоянное снабжение говорит о том, что идет вероятная подготовка к вторжению», — заключил источник. 

Таким образом, если вышеупомянутая информация является правдой, Америка дала сигнал Украине к явной подготовке по защите собственных границ, поскольку данная тема становится снова актуальной.

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