Общество

Гороскоп на 14 февраля понедельник для всех знаков Зодиака: что говорят звёзды

День, когда можно попасть под чужое влияние.

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Овен.

У Овнов на работе в этот день могут происходить интриги и опасные маневры. И вы должны будете принять в них участие, если хотите победить. Астролог утверждает, что вы имеете все шансы грамотно разыграть свои карты и устранить конкурентов.

Телец.

Тельцы в этот день смогут выделиться из общей массы окружающих, предложить что-то необычное, инновационное. Астролог утверждает, что подобным образом вы сможете зарекомендовать себя с наилучшей стороны.

Близнецы.

Чем больше Близнецы в этот день будут открыты и щедры к людям, тем больше приятных сюрпризов можете ждать от фортуны. Астролог утверждает, что любой ваш щедрый жест впоследствии вернётся к вам сторицей.

Рак.

В этот день астролог рекомендует Ракам избегать переговоров, сделок и крупных покупок. Так как ваши эмоции могут вам только навредить, а мыслить ясно в понедельник у вас не получится.

Лев.

Львам в этот день следует готовиться к тому, что придется много защищаться и оправдывать свой выбор, который ваши близкие не захотят принимать. Но астролог утверждает, что все в ваших руках, и вы вполне способны выстоять и продвинуть свою линию.

Дева.

Девам в этот день будет свойственно импульсивное поведение и перепады настроения в течение дня. Но наряду с эмоциональными всплесками будут и интеллектуальные, так что астролог советует готовиться и  придумать что-нибудь эдакое.

Весы.

У Весов в этот день будет хорошо получаться сдерживать эмоции и мыслить рационально и как бы отстраненно. Астролог утверждает, что это сможет помочь вам трезво оценивать события и ситуации и не допустить ошибки.

Скорпион.

У Скорпионов в этот день их энергия будет на подъеме, но расходовать вы ее будете не лучшим образом. Астролог советует перестать распыляться, сфокусируйтесь сначала на чем-то самом важном и сделайте это очень хорошо, тогда уже и идите по другим стезям.

Стрелец.

У Стрельцов в этот день проснется нежная и любящая сторона их натуры, и день сможете провести в заботе о родных и близких вам людям. Не стоит стесняться дарить им всю заботу, на какую вы только способны.

Козерог.

Козерогам астролог советует в этот день прислушиваться к тому, что говорят вам окружающие. Вам сейчас трудно мыслить объективно, из-за захлестнувших вас эмоций. Зато кто-то со стороны может дать вам вполне объективную оценку ситуации.

Водолей.

Водолеям, чтобы в этот день чувствовать себя комфортно, не нужна будет какая-либо компания. Астролог советует, если есть возможность побыть наедине с самим собой, и сделать это безо всяких угрызений совести.

Рыбы.

У Рыб в этот день и  так не особо низкая эмоциональность сегодня возрастет вдвойне, и они станут слишком нервными. Астролог советует постараться не срываться на всех и вся по поводу и без. Когда свое состояние осознаешь, контролировать его легче.

Напомним, ранее сообщалось, Гороскоп на следующую неделю с 14 по 20 февраля для всех знаков Зодиака: от Тамары Глобы.

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