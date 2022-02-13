Пионтковский считает, что генералы заставили Путина отказаться от вторжения: К чему готовиться Украине

Российским политологом Андреем Пионтковским в одном из телеэ фиров было заявлено, что президент Российской Федерации Владимир Путин отказался от идеи полномасштабного военного вторжения в Украину.

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Об этой информации сообщил эфир телеканала “Еспресо”, передает Ura-inform.

Он выразил уверенность, что скопление такого российского военного потенциала около украинских границ не выльется в большую войну. Со слов Пионтковского, генералам удалось убедить Путина, что такого рода операция окажется губительной и для самой России.



«Все эти военные хороводы вокруг Украины служат, прежде всего попыткой заставить Киев согласиться с российской интерпретацией Минских соглашений. А так же легализовать в политическом и правовом поле территории ОРДЛО и открыть ему путь вглубь Украины», — сказал политолог.

Пионтковский уверен, что это на данный момент это является единственным инструментом, оставшимся у российского президента.

«Пока с вашей стороны идёт удачное, эффективное и достойное сопротивление Путину. Более того, Украина таким своим поведением становится лидером свободного мира… Украиной был остановлен свободный мир на краю его капитуляции перед Москвой», — отметил эксперт.



Пионтковский предполагает, что Украине в ближайшее время можно ждать от России гибридных операций на Донбассе, а также на территориях, подконтрольных Киеву. Его главной целью является расшатывание внутренней обстановки в Украине, чтобы начать операцию «принуждения к миру».

«Враг ещё не отказался от своих планов. И это очень опасный враг», — резюмировал политолог РФ.

Напомним, ранее сообщалось, Стало известно, какую цель преследует Байден, пугая украинцев войной в феврале: конспирологическая версия от NYT.