Общество

Пушилин сделал заявление о возвращении «ДНР» в Украину: главарь ОРДО сказал, что будет ждать людей

Главарь террористов Донецкой области Денис Пушилин заговорил о том, что Донбасс гипотетически может отойти Украинскому государству. Однако, по его словам, жителям ОРДЛО не стоит быть слишком радостными, так как подобный сценарий чреват серьезными последствиями.

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Об этой информации сообщил Пушилин в росСМИ, передает «УРА-Информ».

В самом начале глава «ДНР» заговорил об особом плане президента Украины Владимира Зеленского. Сепаратист не исключил, что Украина может пойти по особому пути. Он уверен, что один из сценариев предусматривает печальный сценарий для ОРДО, когда «республика» будет вынуждена  вернуться в Украину.

«Если так и случится, столкнемся тогда с этническими чистками, геноцидами, концлагерями…К слову, они ведь открыто об этом сообщали. Никакой житель ДНР или ЛНР не может без ужаса представлять, что будет при такой реальности, которую наметили киевские власти», — заявил Пушилин.

Напомним, Украина получила секретные данные по РФ: источник у Зеленского раскрыл, какой сигнал дали США.

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