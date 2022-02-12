Политика

Стало известно, с какой просьбой обратился отец убитого бывшего «главы ДНР» Захарченко к России 

Подконтрольные ОРДО паблики сообщили о том, что отец первого «главы ДНР» Александра Захарченка обратился с просьбой к Российской Федерации

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Владимир, так зовут отца Захарченко, попросил Россию защитить так называемые «Л/ДНР».

Со слов Владимира Захарченко, убитый «глава ДНР» еще в 2015 году говорил, все события предвещают большую войну.

«Мы очень  часто слышали от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и российского президента Владимира Путина по поводу возможного наступления «наших врагов»: «Пусть только сунутся в Донбасс» А если сунутся?»,-отметил он.

Владимир Захарченко подчёркивает, что, ОРДЛО  является густонаселенным регионом и поэтому жертвы среди мирных жителей могут быть масштабными. В частотности, он попросил, чтобы со стороны Российской Федерации «было сделано всё, чтобы не допустить данного сценария и признать «республики» Донбасса на официальном уровне».

Напомним, ранее сообщалось, В ОРДО рассказали о своих планах после признания «Л/ДНР» Россией .

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