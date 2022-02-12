Гороскоп на 13 февраля воскресенье для всех знаков Зодиака: что советует астролог

Мощная энергетика этого дня может сделать реальностью любые – даже самые смелые – планы.

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Об этой информации сообщил Kp.ua, передает Ura-inform.

Овен.

Астролог утверждает, что в этот день у Овнов появится шанс извлечь крупную выгоду из собственности, к примеру, вы можете сдать квартиру внаем. Также воскресенье будет благоприятным днём для совершения крупных покупок, но только если для их приобретения вам не придется брать в долг.

Телец.

Тельцы в этот день, возможно, вы не захотят замечать существующее положение вещей. Астролог советует признать, наконец, что в чём-то они были некомпетентны и сделали ошибку. Постарайтесь это признать и быстро все исправить, а не тратить время, теша себя иллюзиями.

Близнецы.

В этот день астролог советует ради мира Близнецам где-то пойти на уступки, где-то потерпеть, где-то промолчать. Благодаря этому вы сможете избежать грандиозного и ужасного скандала. Будьте в воскресенье осторожными.

Рак.

Если в окружении Раков в этот день кто-то не будет выполнять правил, то этого, не стоит спускать. Несмотря на ваше желание быть милыми и дружелюбными, вы должны будете навести порядок, применяя для этого все известные методы.

Лев.

Львам в этот день может показаться, что их друзья сели вам им на шею и пользуются их добротой. Астролог утверждает, что вы не обязаны по первому же их зову, бежать к ним. Постарайтесь быть тверже, научитесь говорить «нет».

Дева.

Если в этот день Девы поймут, что текущая работа их не устраивает, то в воскресенье у них появится отличная возможность найти работу своей мечты. Астролог советует воспользоваться благоприятным периодом.

Весы.

На Весы в этот день может свалиться слишком много рабочих задач, что может слегка выбить их из колеи. Но астролог советует, сжав зубы с блеском с ними справиться, чем много обговаривать это и качать права. Руководство, обязательно, оценит ваш трудовой подвиг по достоинству.

Скорпион.

Для Скорпионов этот день пройдёт спокойно. Астролог советует развлечь себя, развеяться, или, если не желаете, просто отдохнуть. Так же день будет благоприятным для изучения иностранных языков. Или можете, просто попутешествовать.

Стрелец.

Если в этот день вы поймёте, что кто-то не хочет меняться, и тянет вас назад, не стоит терять время на данного человека. Вы жаждите перемен, вы готовы к новому. Зачем жертвовать своими желаниями ради чьей-то лени?

Козерог.

Козероги в этот день могут просто расслабиться и отдохнуть. А ещё в воскресенье можно заняться самоанализом и учесть все просчеты, недочеты и ошибки, чтобы в будущем не попасть впросак.

Водолей.

В этот день родные Водолея будут нуждаться в их внимании. Астролог советует провести с ними в воскресенье больше времени. В ответ сможете получить их нежность и благодарную любовь.

Рыбы.

Рыбам астролог советует в этот день не перерабатывать, так как того не стоит. Работа на износ будет стоить вам дорого, лучше на данный момент себя поберечь, чем потом сидеть на больничном.

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