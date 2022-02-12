Учёные нашли доказательства лабораторного происхождения Covid-19

Учёным из Венгрии удалось обнаружить доказательства того, что коронаввирус был создан искусственным путём в лаборатории.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Венгерскими исследователями были найдены следы коронавируса SARS-CoV-2 в образцах антарктической почвы. Полученные данные могут подтвердить одну из теорий о том, что пандемия коронавируса началась с утечки с лаборатории.

Данным открытием предполагается, что Covid-19, возможно, не попал естественным путем из дикой природы в человека. Такие данные они получили в ходе исследования, но учёным нужны были дополнительные доказательства того, когда именно коронавирус попал в образцы.

Так же учёные обнаружили генетический материал китайских хомяков и зелёных обезьян, что может говорить об изучении вируса в лабораторных условиях с применением животных, либо их клеток.

Та часть учёных, которая поддерживает теорию утечки вируса из лаборатории, выдвигают предположения, что китайскими учёными был создан вирус в лаборатории, с целью сделать его более опасным в рамках эксперимента, до того, как произошла утечка вируса.

Но учёные отмечают, что полученные результаты могут являться заражённостью коронавирусом ДНК почвы от первых пациентов, о которых КНР сообщала ещё в декабре 2019 года.

Обнаруженные образцы почвы оправили сразу же в лабораторию Sangon Biotech, но пока нет данных, когда они были проанализированы.

Напомним, ранее сообщалось, Учёные озвучили дефицит, какого витамина в 10 раз повышает смертность от коронавируса.