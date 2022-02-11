«У нас есть несколько успешных кейсов»: Ермак озвучил итоги встречи советников Нормандии

Российская сторона пыталась добиться ответа на вопрос о статусе Донбасса от Украины

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Переговоры политических советников лидеров стран «нормандской четверки», которые состоялись вчера, 10 февраля, продлились почти девять часов. Все стороны «нормандского формата» заинтересованы продолжить переговоры. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

На переговорах Нормандии, как уточнил Ермак, все стороны подтвердили необходимость выполнения Минских соглашений.

«Надеюсь, что на следующем заседании ТКГ будут рассмотрены законы, которые предусмотрены Минским форматом. У нас есть несколько успешных кейсов, в том числе касаемо прекращения огня. И есть уверенность, что мы достигнем такого желанного для всех украинцев результата», — подчеркнул он.

Глава делегации от Российской Федерации, а также заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что преодолеть разногласия в «нормандском формате» политическим советникам пока что не удалось.

«Украинская сторона непреклонна в вопросах постконфликтного урегулирования. Девять часов переговоров в нормандском формате прошли без ощутимых результатов. Москва надеется, что у Киева хватит благоразумия не начинать боевые действия», — отметил Козак.

Ранее сообщалось, что бывший лидер «Правого сектора», а также командующий «Украинской добровольческой армии», советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош допустил возможность, что после деоккупации аннексированного Россией Крыма, а также части Донбасса, вхождение Кубани в состав Украины.