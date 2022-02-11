Ярош выразил мнение, что подобный сценарий возможен после ухода с поста президента Владимира Путина

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Бывший лидер «Правого сектора», а также командующий «Украинской добровольческой армии», советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош допустил возможность, что после деоккупации аннексированного Россией Крыма, а также части Донбасса, вхождение Кубани в состав Украины. Об этом он заявил в эфире 24 канала, передает УРА-Информ.

Подобный сценарий, как уточнил Ярош, возможен после ухода с поста действующего президента Российской Федерации Владимира Путина. Тогда Украина, как считает Ярош, будет иметь шанс вернуть не только захваченные Россией территории, а также и прежние исторические земли.

«При определенных нормальных обстоятельствах — мы можем вернуть Кубань в состав украинского государства», — добавил он.

Ранее сообщалось, что страны Запада толкают шестого президента украинского государства Владимира Зеленского к развязыванию военных действий, а также уничтожению оккупированных боевиками территорий «ЛДНР».