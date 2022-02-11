Гороскоп на 12 февраля субботу для всех знаков Зодиака: советы астролога

День, когда нужно завершить давно «зависшие» дела

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Об этой информации сообщил Tsn, передает Ura-inform.

Овен.

Овнам в этот день будет казаться, что по пути к своей профессиональной цели они двигаются слишком медленно. Астролог советует провести работу над возможными ошибками в субботу. И тогда они точно смогут понять, что делали не так.

Телец.

От финансовых операций любого рода Тельцам в субботу астролог советует отказаться. В этот день будет слишком велик риск, того, что забыв написать одну цифру, вы можете совершить досадную ошибку, которая может повлечь за собой убыток.

Близнецы.

Близнецам астролог не советует выяснять отношения с близкими людьми и друзьями. Перенесите это лучше на другой день. В субботу будет большая вероятность того, что в ходе разговора может всплыть старая обида, которая в свою очередь может привести к очередному конфликту.

Рак.

Астролог советует Ракам в этот день перестать думать о прошлом. Так как из-за этого вы теряете прекрасные возможности, которые предоставляются вам в субботу. Поэтому постарайтесь оставить былые события в том времени, в котором они произошли.

Лев.

Львам астролог советует в этот день попробовать абстрагироваться и взглянуть на себя со стороны. Хоть это и не просто будет сделать, но благодаря такому «упражнению» вы сможете понять, в чем вы ошибаетесь, и как исправить линию поведения.

Дева.

Девам в этот день следует обращать пристальное внимание на знаки, которые вам будет посылать жизнь. Астролог утверждает, что в них будут заложены подсказки, которые обязательно необходимо учесть, при составлении планов на будущее.

Весы.

Весам в этот день не стоит прилагать больших усилий для убеждения окружающих людей в собственной правоте. Астролог утверждает, что у вас ничего не выйдет, а время и силы потратите впустую.

Скорпион.

Астролог советует Скорпионам в субботу не давать негативным воспоминаниям заслонять от вас настоящего и тем более будущего. Пусть то, что было, останется в прошлом, не нужно переносить негатив в этот день.

Стрелец.

Стрельцов в этот день может ожидать встреча с некогда любимым человеком – или его звонок. И это может настолько сильно взволновать вас, что вы можете принять решение о возобновлении отношений с ним. Астролог советует не стоит спешить и бросаться в них как в омут с головой.

Козерог.

Козероги в этот день даже в домашней незначительной работе вряд ли смогут добиться успеха. Поэтому астролог советует посвятить день, как, и положено выходному, отдыху – лучше активному.

Водолей.

Астролог советует Водолеям обратить внимание на свое хобби. Похоже, что вы уже смогли достичь в нем такого совершенства, что вполне можете сделать его основным – и прибыльным – занятием.

Рыбы.

Рыбам астролог советует спуститься с небес на землю. Иначе, может случиться так, что вы можете перепутать реальные события с вымышленными, и как следствие, можете угодить в неприятную ситуацию.

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