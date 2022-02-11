Политика

«Признание ЛДНР»: в Госдуме РФ заявили, что депутаты определились в вопросе

Есть предложение отправить проект в МИД и другие правительственные органы для получения отзывов

Время чтения: 30 Секунд

Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил о завершении консультаций с фракциями касательно проекта обращения к президенту России Влдаимиру Путину о признании «ЛДНР». Об этом он написал в своем telegram-канале, передает УРА-Информ.

«„Единая Россия“ высказалась за поставки в ДНР и ЛНР военной продукции, а также оказание социальной помощи людям. КПРФ и „Справедливая Россия — За правду“ поддержали проект постановления. ЛДПР выступила более радикально. „Новые люди“ сформулируют свою позицию при обсуждении темы», — отметил российский политик.

Ранее сообщалось, что «правительство ДНР» не пойдет на открытие пунктов пропуска с подконтрольной Украине частью Донбасса до нормализации эпидемиологической ситуации на территории украинского государства.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

«У нас есть несколько успешных кейсов»: Ермак озвучил итоги встречи советников Нормандии

Российская сторона пыталась добиться ответа на вопрос о статусе Донбасса от Украины

Ярош заявил о готовности Украины вернуть Кубань

Ярош выразил мнение, что подобный сценарий возможен после ухода с поста президента Владимира Путина

«Уничтожить республики»: в РФ назвали цель Украины

Запад подталкивает Зеленского к отказу от Минских соглашений и развязыванию войны на Донбассе

В РФ рассказали, кто из украинских политиков прошел «школу Геббельса»

Лавров отреагировал на заявления Главы украинского МИД Дмитрия Кулебы

Путин не оставляет попытки торговаться с Западом, — Гиркин

В такой ситуации Путину приходится заботится о личной безопасности, и он это реализует через МИД

Признание «ЛДНР»: в России определились с датой рассмотрения документа

Свое решение по проекту обращения направила только «Справедливая Россия»