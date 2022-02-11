«Признание ЛДНР»: в Госдуме РФ заявили, что депутаты определились в вопросе

Есть предложение отправить проект в МИД и другие правительственные органы для получения отзывов

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Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил о завершении консультаций с фракциями касательно проекта обращения к президенту России Влдаимиру Путину о признании «ЛДНР». Об этом он написал в своем telegram-канале, передает УРА-Информ.

«„Единая Россия“ высказалась за поставки в ДНР и ЛНР военной продукции, а также оказание социальной помощи людям. КПРФ и „Справедливая Россия — За правду“ поддержали проект постановления. ЛДПР выступила более радикально. „Новые люди“ сформулируют свою позицию при обсуждении темы», — отметил российский политик.

Ранее сообщалось, что «правительство ДНР» не пойдет на открытие пунктов пропуска с подконтрольной Украине частью Донбасса до нормализации эпидемиологической ситуации на территории украинского государства.