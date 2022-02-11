КПВВ на Донбассе: Пушилин рассказал, почему «ДНР» не открывает пропуск с Украиной

На сегодняшний день ситуация с ковидом достаточно отрегулирована
«Правительство ДНР» не пойдет на открытие пунктов пропуска с подконтрольной Украине частью Донбасса до нормализации эпидемиологической ситуации на территории украинского государства. Об этом заявил так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин, передает УРА-Информ.
«На сегодняшний день ситуация с ковидом достаточно отрегулирована. Есть перечень гуманитарных причин, по которым можно пересекать контрольно-пропускные пункты два раза в неделю. Эта ситуация будет продолжаться до того момента, пока ситуация с ковидом на территории Украины не будет урегулирована. Пока мы не можем рисковать своими гражданами», — отметил Пушилин.
Ранее сообщалось, что если заявления о признании в Кремле «республик Донбасса» окажутся лишь обычной политической спекуляцией, то это очень болезненно отразится на временно оккупированных территориях Донбасса.
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