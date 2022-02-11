Общество

Азаров раскрыл, сколько украинцев умирает каждый год: экс-премьер задал главный вопрос людям 

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров снова затронул важную общественную тему, которая заинтриговала многих пользователей соцсетей. Речь идет о статистике смертности, которая превалирует над официальными данными.

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Об этой информации сообщил Азаров в «Твиттере», передает «УРА-Информ».

В самом начале Азаров сообщил, что какая речь может идти о военных действиях на Востоке Украины, если статистика смертности среди населения поражает своими масштабами. По его словам, каждый год почти миллион человек в Украине, к сожалению, умирают.

«Без всяких военных действий ежегодно у нас почти по миллиону человек умирает в год! Без войны! Умирают из-за того, что не хватает или нет лекарств. Умирают из-за несоответствующего уровня медицинской помощи или банально из-за недоедания. Еще люди у нас уезжают по миллиону, а то и по два в год!», — сообщил Азаров.

Пользователи соцсетей, в свою очередь, усомнились в объективности подобных высказываний. Некоторые считают, что Азаров взял и вовсе статистику Российской Федерации, применив ее к украинским реалиям.

Напомним, Нет больше Украины! – в «ОПЗЖ» рассказали о новой задумке президента Зеленского.

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