Политика

«Что-то готовят»: РФ намерена вывезти из Украины часть персонала дипмиссии

Российский министр отметил, что «Россия не хочет никому угрожать, угрожают ей»

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МИД России будет рекомендовать персоналу дипломатической миссии РФ в Украине временно покинуть территорию государства. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает УРА-Информ.

Российский политик считает, что РФ никому не угрожает, а все в точности до наоборот.

«Когда эвакуируются сотрудники посольств, когда граждане англосаксонских стран призываются, чтобы быстрее из страны уехать… Мы уже, кстати, задумались сами, может именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников? Мы тоже посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой», — подчеркнул Лавров.

Ранее сообщалось, что государства НАТО якобы перебрасывают войска в Украину, Польшу, Румынию, а также Эстонию.

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