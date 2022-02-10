«Попрут — ну будем их убивать»: Ярош успокоил украинцев

Он высказал свое мнение о том, будет ли РФ устраивать полномасштабное вторжение в Украину

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Командующий УДА Дмитрий Ярош заявил, что украинское государство готово к полномасштабному вторжению Российской Федерации гораздо лучше, чем полгода назад. Об этом он рассказал в интервью на «24 канале», передает УРА-Информ.

«Не знаю. На мой взгляд, в данной ситуации надо пользоваться старым римским лозунгом: хочешь мира — готовься к войне. Все должно быть направлено именно на это. То есть не паниковать, не бояться, а готовиться к битве. Попрут — ну будем их убивать. Не попрут — не будем убивать, все очень просто», — отметил Ярош.

Также он прокомментировал заявление скандального депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского, и нелегитимного президента РБ Александра Лукашенко.

«На самом деле то, что произносят клоуны, комментировать обычно не приходится. Жириновский, Лукашенко — это реально клоуны, которые никогда не видели, что такое война. Украинские вооруженные силы на данный момент готовы очень неплохо. Гораздо лучше, чем мы были готовы даже пол года назад. И здесь многое зависит от тех назначений, которые состоялись летом этого года», — подчеркнул Ярош.

Ранее сообщалось, что МИД России будет рекомендовать персоналу дипломатической миссии РФ в Украине временно покинуть территорию государства.