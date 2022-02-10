«Реальное вторжение войск НАТО»: в ОРДЛО бьют тревогу

В ОРДЛО считают, что Запад переводит внимание всего мира на «российскую угрозу», в то время как сам начинает вторжение

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Государства НАТО якобы перебрасывают войска в Украину, Польшу, Румынию, а также Эстонию. Об этом заявил «представитель ЛНР» в трехсторонней контактной группе, «советник главы НР» Родион Мирошник, передает УРА-Информ.

«В Киев только из США летит 45 „птичек“ с вооружениями. Туда же направляются военные поставки из Великобритании, Болгарии, Чехии и других в сопровождении инструкторов/наемников», — заявил он.

Соединенные Штаты Америки, как считает Мирошник, перебрасывают тысячи тысячи бойцов в Польшу и Румынию, в то время, как Великобритания вводит тысячу солдат в Польшу и Эстонию.

«Это есть и есть реальное вторжение войск НАТО, пока весь мир боится России, войска которой так и стоят на месте и пределы своей страны не покидали», — добавил он.

Ранее сообщалось, что бывший спикера «народного совета «ДНР» Андрея Пургина, который в данный момент занимает оппозицию касательно «власти «республики», обвинили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Пургин якобы всего лишь за 2000 рублей разрешил на своем Телеграм-канале разместить рекламу другого ресурса, который связан с украинской разведкой.