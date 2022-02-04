Ахметов начал странно себя вести: Шарий обратил внимание, какую риторику начали каналы олигарха

Оппозиционный политик из партии «ППШ» и по совместительству блогер Анатолий Шарий сообщил о том, что представитель олигархических кланов государства Ринат Ахметов начал «проталкивать» в эфиры собственных СМИ особый нарратив насчет сегодняшней власти Украины.

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Об этой информации сообщил Шарий в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

В самом начале журналист отметил, что Ахметов решил вернуться к устаревшей манере «вещания». По словам Шария, он начал рассказывать на своих канал, что власть Украины сумела объединить весь мир ради будущего страны.

«Никакой аналитики представлено не было. Никаких объяснений, что именно нужно было Турции. Ничего насчет условий Украине по передаче оружия. Восхваление власти Украины. Весь мир с нами, а также победные фанфары», — сообщил Шарий.

Известно при этом, что еще примерно 1-2 месяца назад в ключевых СМИ олигарха достаточно жестко высказывались о власти Украины и самом Зеленском. На этом фоне неизвестно, почему риторика у Ахметова резко поменялась. Для многих украинцев такое изменение риторики стало странным поступком. Некоторые эксперты, в свою очередь, считают, что власть и олигарх о чем-то могли договориться.

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