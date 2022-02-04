Общество

Новые правила службы в Украине: Резников рассказал, сколько будут служить по контракту в ВСУ

С 2024 года в Украине будет отменена срочная служба в ВСУ

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Срок службы по контракту в украинской армии должен был быть не меньше 10 лет, тогда траты правительства страны на высокое материальное и бережное довольствие контрактников будут действительно обоснованными. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УРА-Информ.

«…Контракт должен быть, начиная с 10-ти лет. Тогда и будет смысл инвестировать в подготовку, жилищную программу, серьезное достойное денежное довольствие военных со стороны государства», — добавил он.

Сейчас, по словам Резникова, продолжаются консультации с премьер-министром Денисом Шмыгалем, а также министром финансов Украины Денисом Марченко о возможности выравнивания денежного довольствия в украинской армии к рыночным показателям.

Стоит напомнить, что с 2024 года запланировано отменена срочная служба в ВСУ.

Ранее сообщалось, что Государственная пограничная служба Украина опровергла информацию боевиков «ДНР», о внедрении ограничений выезда за границу граждан Украины призывного возраста.

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