В ГПСУ отреагировали на заявление НВФ об ограничении выезда украинцев призывного возраста

Украинские пограничники призывают граждан не реагировать на провокации Кремля и НВФ

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Государственная пограничная служба Украина опровергла информацию боевиков «ДНР», о внедрении ограничений выезда за границу граждан Украины призывного возраста. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает УРА-Информ.

«Госпогранслужба никоим образом не ограничивала и не принимала решения об ограничениях в праве свободного передвижения граждан. Мы не руководствуемся ни возрастом, ни полом граждан, которых якобы планируют ограничить в праве передвижение. Пограничники действуют исключительно в рамках действующего законодательства», — отметил Демченко.

Подобные заявления, как подчеркнул спикер ГПСУ, являются провокацией, что рассчитанная на дестабилизацию ситуации в украинском государстве.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, почему Путин не соблюдает карантинные ограничения, и не носит маску.