Общество

В ГПСУ отреагировали на заявление НВФ об ограничении выезда украинцев призывного возраста

Украинские пограничники призывают граждан не реагировать на провокации Кремля и НВФ

Время чтения: 31 Секунд

Государственная пограничная служба Украина опровергла информацию боевиков «ДНР», о внедрении ограничений выезда за границу граждан Украины призывного возраста. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает УРА-Информ.

«Госпогранслужба никоим образом не ограничивала и не принимала решения об ограничениях в праве свободного передвижения граждан. Мы не руководствуемся ни возрастом, ни полом граждан, которых якобы планируют ограничить в праве передвижение. Пограничники действуют исключительно в рамках действующего законодательства», — отметил Демченко.

Подобные заявления, как подчеркнул спикер ГПСУ, являются провокацией, что рассчитанная на дестабилизацию ситуации в украинском государстве.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, почему Путин не соблюдает карантинные ограничения, и не носит маску.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Гороскоп на 5 февраля субботу для всех знаков Зодиака: что советует астролог

День будет благоприятный для новых начинаний.

«Командир ДНР» вызвал Владимира Кличко на бой в донецкий аэропорт

Преемник «Моторолы» вызвал Кличко на бой, а в качестве площадки «для дуэли» предложил использовать Донецкий аэропорт

«Почти 55% военной техники не заводится»: у НВФ серьезные проблемы

Присланная из РФ техника, которая своим ходом ставилась в места хранения, после отстоя не заводится

В ОРДО озвучили количество украинских военных на Донбассе

Украина начала применять на Донбассе оружие «НАТОвского стандарта»

В ОРЛО призвали Зеленского «опомниться» и пойти на прямые переговоры с «республиками»

Пасечник, призывая на переговоры Зеленского, раскритиковал его недавние решения и выразил обеспокоенность увеличением украинской армии

«Не указана в отчетах»: в ОРДЛО хотят уничтожить технику ВСУ

Члены НВФ хоть и не сдаются, но на официальном уровне позиция ОРДО «продолжает выглядеть жалко»