Война на Донбассе завершится по особому сценарию: источник ОП раскрыл, о чем заговорили мировые лидеры

Инсайдер из Офиса Президента представил данные по кейсу ОРДЛО, которые несколько взбудоражили общественность. Власти разных стран начали делать противоречивые заявления, которые намекают на особенное разрешение войны.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

«Наш источник сообщил о том, что в данный момент все мировые лидеры начали говорить о мирном разрешении конфликта в Украине. Однако буквально все твердят о войне, повышая ставки в игре», — сообщил в начале источник.

Затем он подметил, что в случае если война в Украине не начнется в данный момент или по мирному кейсу не случится перманентного вторжения, значится, война наступит уже «завтра».

Таким образом, учитывая выше представленную информацию, можно говорить о 3-х ключевых сценариях завершения войны. Первый – это окончание ее с помощью мирных договоренностей и политических решений. Второй – это полноценное вторжение с последующей войной на фактическое уничтожение той или иной стороны. К сожалению, источник даже не стал обсуждать экспертные мнения, предусматривающие другие сценарии конца войны на Донбассе. В своем же заявлении он сослался только на мнения мировой общественности, которая имеет самый весомый авторитет в подобных вопросах.

Напомним, в Госдуме озвучили, сколько жителей ОРДЛО подали заявления на вступление в «Единую Россию»