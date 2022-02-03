Война на Донбассе завершится по особому сценарию: источник ОП раскрыл, о чем заговорили мировые лидеры

Инсайдер из Офиса Президента представил данные по кейсу ОРДЛО, которые несколько взбудоражили общественность. Власти разных стран начали делать противоречивые заявления, которые намекают на особенное разрешение войны.
Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».
«Наш источник сообщил о том, что в данный момент все мировые лидеры начали говорить о мирном разрешении конфликта в Украине. Однако буквально все твердят о войне, повышая ставки в игре», — сообщил в начале источник.
Затем он подметил, что в случае если война в Украине не начнется в данный момент или по мирному кейсу не случится перманентного вторжения, значится, война наступит уже «завтра».
Таким образом, учитывая выше представленную информацию, можно говорить о 3-х ключевых сценариях завершения войны. Первый – это окончание ее с помощью мирных договоренностей и политических решений. Второй – это полноценное вторжение с последующей войной на фактическое уничтожение той или иной стороны. К сожалению, источник даже не стал обсуждать экспертные мнения, предусматривающие другие сценарии конца войны на Донбассе. В своем же заявлении он сослался только на мнения мировой общественности, которая имеет самый весомый авторитет в подобных вопросах.
Напомним, в Госдуме озвучили, сколько жителей ОРДЛО подали заявления на вступление в «Единую Россию»
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