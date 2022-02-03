Политика

«Для возвращения территорий»: в Кремле прокомментировали возможность нападения Украины на РФ

Песков предположил, что стратегия национальной безопасности Украины «прямо касается применения силы для возвращения территорий»

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В Москве заявили, что украинское государство может «напасть на РФ» из-за аннексированного Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

«Украина считает возможным нападение на Россию для того, чтобы, например, посягнуть на Крым… Учитывая националистически настроенные элементы, причем не только внизу, но и наверху, в руководстве, этого нельзя исключать», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что порядок пропуска через участок границы между оккупированными украинскими территориями Донбасса и Россией якобы планируется упростить к весне текущего года.

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