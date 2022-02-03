Общество

В Госдуме пообещали жителям ОРДЛО скорые изменения на границе с РФ

В РФ планируют к весне «модернизировать работу КПВВ»

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Порядок пропуска через участок границы между оккупированными украинскими территориями Донбасса и Россией якобы планируется упростить к весне текущего года. Об этом заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия», первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает УРА-Информ.

«Когда начнется более интенсивное пересечение границы, не было того, что было в прошлые годы, когда огромное количество людей, особенно в весеннее и летнее время, стояли по несколько дней в очередях — это недопустимо. Людям нужно создать хорошие, комфортные условия. Я думаю, что мы эту задачу решим», — заявил Водолацкий.

Речь идет об ускорении работы и расширении пропускных пунктов, как отметил он. Также он заявил об упрощении порядка пересечения границы.

«Мы будем использовать все методы, которые позволят обезопасить переход границы, чтобы никто лишний не мог попасть, перейдя где-то, может быть, через „Станицу Луганскую“. С той стороны хватает недругов», — добавил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ якобы высадят воздушный десант в тылу оккупированной территории Луганщины. 

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