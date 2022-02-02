Политика

Погребинский предрек неожиданный сценарий по Украине: эксперт раскрыл неудобную правду для Зеленского

Киевский политолог Михаил Погребинский сообщил о том, что Владимир Зеленский столкнулся с серьезными проблемами в государстве. Эксперт утверждает, что в скором времени в стране могут произойти серьезные изменения в общественном и политическом аспектах.

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Об этой информации сообщил «ФАН», сославшийся на заявление политолога, передает «УРА-Информ».

В самом начале политолог отметил, что ситуация в экономическом секторе государство с каждым днем становится все более взрывоопасной. По его словам, это бьет по людям, поскольку те, в свою очередь, больше заинтересованы в своих карманах, нежели о великой национальной идее.

«Тревожно и то, что риторика со стороны представителей США начала вступать в противоречие с личными интересами президента Владимира Зеленского», — сказал Погребинский.

«Неудобная правда заключается в том, что Зеленский скоро может столкнуться с большими протестами. Вашингтон еще и ослабил гривну, заставив часть финансовых активов уйти из страны. Отныне власть вынуждена искать решение проблем в самом бюджете», — заключил Погребинский.

При этом многие эксперты исключают Майдан в Украине в ближайшие года. Тем не менее, учитывая вышеупомянутое, Погребинский предупредил Зеленского, что в скором времени украинцы могут начать действовать более радикально.

Напомним, партию Зеленского обошла по рейтингу другая политсила: соцопрос показал, кого избрали украинцы.

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